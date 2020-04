La Poste a adapté son organisation face à l'évolution de la situation sanitaire avec 34 bureaux ouverts au public au lieu de 16. Celui de Sainte-Suzanne ne figure pas sur cette liste. Le maire Maurice Gironcel demande qu'il y soit ajouté. Nous publions son communiqué ci-dessous.

Les services de la Poste et de la Préfecture nous ont informé que le bureau de Poste de la ville de Sainte-Suzanne ne sera pas ouvert au public. Je déplore cette situation, incomprise par la population de Sainte-Suzanne.

En effet, la Commune de Sainte-Suzanne compte une population de 23 728 habitants qui ont ce droit légitime de bénéficier d’un service public essentiel, surtout en ces temps de crise.

Je ne peux donc que regretter une telle situation qui pénalise fortement les publics les plus fragiles, qui se trouvent ainsi dans l’obligation de se déplacer dans les bureaux de poste des autres communes, afin de pouvoir bénéficier de leurs prestations sociales.

Je rappelle que les services de la Poste avaient par ailleurs sollicité et obtenu le concours de la police municipale et des services techniques communaux, pour une sécurisation et un appui logistique à l’accueil du public.

La fermeture du bureau de poste de Sainte-Suzanne va entraîner des déplacements contraires aux règles de confinement et va engendrer des contraintes de fonctionnement, sur les services du CCAS, déjà très fortement sollicités.

J’interpelle donc solennellement la direction de la Poste de La Réunion, afin qu’elle reconsidère sa position et que le bureau de poste de Sainte-Suzanne puisse ouvrir, dans les mêmes conditions que les autres bureaux de l’île, dès ce samedi.

