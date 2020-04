Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Afin d'accompagner les autorités dans leur prise de décision et leurs apporter les éclairages tant des scientifiques que des praticiens de terrain, le préfet de La Réunion et la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion ont installé ce jour une instance de dialogue entre l'Etat et la communauté médicale. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

