Lors d'une conférence de presse ce vendredi 3 avril 2020, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que la totalité des épreuves écrites étaient annulées, les notes seront calculées grâce au contrôle continu. Les notes obtenues lors du confinement ne seront pas comptabilisées dans le calcul. Les épreuves de rattrapages sont maintenues. Les notes obtenues lors des épreuves de 1ère en 2019 sont toujours valides. Tous les élèves qui devaient passer le Bac en candidat libre passeront l'épreuve en septembre. Seul l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première. Les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"C'est la solution la plus simple, la plus sûre et la plus juste", a estimé Jean-Michel Blanquer, qui a également assuré que "tous les élèves (auraient) cours jusqu'au 4 juillet", à partir du moment où un retour à la normale est possible avant cela.

L'ensemble des épreuves du brevet des collèges sera également validé en contrôle continu pour les élèves de Troisième, à partir de la moyenne des notes obtenues durant les trois trimestres, qui ne prendra pas en compte la durée de confinement. "L'obtention finale sera suspendue à un contrôle d'assiduité", a insisté le ministre.

www.ipreunion.com avec l'AFP