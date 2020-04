308 cas de coronavirus à La Réunion

La Réunion a passé la barre des 300 cas ce jeudi 2 avril 2020, 27 nouveaux cas ayant été confirmés. 267 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France : 214 sont des cas importés, 51 sont des cas de transmission locale en lien direct ou indirect avec des cas importés et 2 désormais sont des cas autochtones, qui ne sont donc pas liés à des cas dits "importés". A ce jour, environ 1.700 personnes ont été identifiées comme sujets contacts.

11% sont des mineurs, 50% ont entre 18 et 50 ans, 27% ont entre 51 et 65 ans, et enfin 12% ont plus de 60 ans. Le nombre de patients en réanimation a chuté : plus que 2 patients dans ce service à l'heure actuelle. Par ailleurs, l'ARS reste sur un chiffre de 40 guérisons.

L'ARS maintient qu'aucune chaîne de transmission autochtone n’est identifiée à ce jour, c’est-à-dire aucun regroupement de cas qui se seraient contaminés dans une commune ou un quartier de la Réunion. "Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de communiquer sur la localisation des cas, ces informations n’auront de sens qu’en cas d’identification de zones de transmissions autochtones sur le territoire."

Ce jeudi 2 avril, le premier ministre Edouard Philippe s'est exprimé au cours d'un entretien sur TF1. Il a indiqué que le confinement durera "probablement plus longtemps" et ira donc au-delà du 15 avril. Le bac pourrait être entièrement revu et consister en un "contrôle continu complet". Concernant les municipales, une réorganisation du premier tour est envisageable pour les communes concernées par le second tour.

- Ailleurs dans le monde -

Le virus fait une septième victime à Maurice, un homme de 59 ans. A Mayotte, une deuxième personne est décédée. Par ailleurs, 15 nouveaux cas ont été confirmés, ce qui porte le total à 116. Parmi les cas confirmés : 13 patients sont hospitalisés au CHM dont 10 dans le service de médecine et 3 dans le service de réanimation, 10 patients sont officiellement guéris.

La France compte 471 nouveaux décès en 24 heures dans le milieu hospitalier ce qui porte le total à 4.503 décès en France. 6.399 patients sont en réanimation. Par ailleurs, on apprend que 884 personnes sont mortes du covid-19 en EHPAD depuis le début de l'épidémie.

- Les services se mobilisent -

Préfecture mais aussi CAF, poste, banques... chacun a voulu expliquer ce jeudi 2 avril ce qu'il faisait pour continuer d'offrir un service aux Réunionnais.e.s en période de confinement, pour s'adapter à leurs besoins mais aussi prodiguer des aides aux personnes les plus vulnérables.

Ainsi, la préfecture a annoncé le maintien de l'activité des 25 centres d'hébergement, soient 686 places sur le département. L'accueil de jour en faveur des personnes sans abri dans les boutiques solidarités est également maintenu (Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Joseph). L'ouverture de lieux d'accueil est garantie 24h/24h dans plusieurs communes, au titre de l'état d'urgence sanitaire, pour la mise en sécurité des personnes sans abri. L'Etat coordonne avec le 115 et les CCAS des communes la mise en place de ces accueils.

Côté CAF, le service a annoncé avoir répondu à 1.300 appels par jour en moyenne et a assuré près de 400 rendez-vous téléphoniques par jour depuis le 17 mars. Les prestations versées au titre du mois de mars 2020 représentent un montant de 151 millions d’euros. Exceptionnellement, les prestations seront disponibles sur les comptes des allocataires à partir du 4 avril.

Côté Poste, le directeur a annoncé avoir pris en compte la situation actuelle et ouvert 34 bureaux de poste au public au lieu de 16 actuellement. Les bénéficiaires qui disposent de cartes de retrait auront la possibilité d’effectuer des retraits dès le samedi 4 avril (au lieu du 7 avril) dans le réseau de 130 distributeurs automatiques de billets. Les 6, 7 et 10 avril, les 34 bureaux de poste seront ouverts et seront exclusivement dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité. Les services liés à l’affranchissement reprendront le 8 avril.

- Protection des femmes victimes de violences avec leurs enfants -

Le risque dans cette période de confinement est de voir s’aggraver les violences intrafamiliales. Les lieux d’accueil et d’hébergement dédiés déjà existants étant déjà fortement sollicités, la CAF et l’Etat ont ouvert un centre temporaire spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violences avec leurs enfants. Ce centre temporaire spécialisé dispose d’une capacité d’accueil de 30 places. Il est opérationnel depuis mercredi 25 mars, et 5 familles ont déjà été orientées.

Par ailleurs, l'arrêté qui interdit la vente d'alcool à emporter est entré en vigueur dès ce jeudi 2 avril, il est valable jusqu'au 15 avril et s'applique aussi dans les grandes surfaces et les supermarchés. Il vise à priver les hommes violents d'alcool pour limiter les violences intrafamiliales, et éviter également les attroupements d'individus alcoolisés ne favorisent pas le respect des gestes barrières.

"L'alcool tue aussi" a indiqué la sous-préfète Isabelle Rebattu, "il a tué un SDF aujourd'hui, attaqué par deux personnes qui avaient consommé de l'alcool. L'arrêté vise à empêcher ce type de comportements."

