Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Dans le cadre de l'opération "Résilience", les FAZSOI s'engagent à La Réunion et à Mayotte dans la lutte contre le coronavirus. Une structure d'accueil a été déployée à l'entrée du CHU Sud, pour permettre d'accueillir les patients dans les meilleures conditions. Les moyens aériens des FAZSOI sont également déployés; un pont aérien entre La Réunion et Mayotte a été créé afin de répondre aux besoins sanitaires et matériels. (photo DR DLEM)

