A défaut d'ouvrir ses portes au public, la salle de concert le Bizik organise des concerts virtuels, à suivre en direct sur sa page Facebook. Le 3 avril, Luc Joly et Cédric Ducheman offriront gratuitement aux spectateurs une performance live, pour égayer le quotidien des confinés.

En cette période de confinement, le Bisik continue de vibrer au rythme de la musique ! La salle reste bien sûr fermée jusqu’à nouvel ordre, mais continue d’accompagner les artistes que programmés durant cette période, malgré les incertitudes liées au confinement.

Le Bisik présente au public, le vendredi 3 avril, des initiatives des artistes d’ici et d’ailleurs via les réseaux sociaux.

Ainsi, le Bizik vous donne rendez-vous pour une soirée jazz à 20h tapantes sur sa page Facebook avec deux invités de prestige : Luc Joly qui présentera dans un premier temps ses compositions pour certaines inédites et Cédric Duchemann, ensuite, en direct de Normandie où il est confiné pour nous faire découvrir son album " Tropicalism " !

Un nouveau concert virtuel en direct de " la kaz " des artistes qui s’annonce Jazz !

Le Bisik tente de programmer un concert sur sa page Facebook tous les vendredis à 20h.

