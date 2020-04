En cette période de crise sanitaire, le Département assure dans un communiqué ce vendredi 3 avril 2020, que le paiement des bourses étudiantes sera bien assuré. Par ailleurs, le délai d'inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 est étendu jusqu'au 30 novembre 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo AFP)

Le Département, partenaire essentiel de la réussite éducative, tient à apporter les informations suivantes aux étudiants boursiers :

_ Le paiement du second acompte de la bourse départementale assuré : à travers " Net-Bourses ", des agents sont mobilisés pour assurer dans les délais les plus resserrés, son paiement afin de préserver au mieux leurs pouvoir d'achat et conditions de vie ;

_ La date d’ouverture du site à la télé-inscription pour la prochaine année universitaire (2020-2021) est légèrement décalée : rendez-vous pour votre réinscription sur le site http://net-bourses.cg974.fr/ à compter du 30 avril jusqu'au 30 novembre (au lieu du 31 octobre) 2020.

"Je pense en particulier à nos étudiants en mobilité, qui sont aujourd'hui isolés, à qui je transmets tous mes vœux d'encouragement pour résister au mieux à cette situation aussi inattendue que préoccupante", déclare le Président du Département.

