Dans une note partagée avec les professionnels de santé, le Syndicat des Pharmaciens a informé que les médecins étaient désormais autorisés à prescrire du Rivotril, un antiépileptique, dans "l'accompagnement en soins palliatifs de malades du covid-19 en état d'asphyxie". L'initiative alerte certains professionnels de santé, qui y voit une façon de ne pas encombrer les services de réanimation. Cette recommandation concernerait surtout les EHPAD d'après un soignant. "On peut abréger la vie d'un pensionnaire d'un EHPAD en état d'asphyxie pour libérer les places en réanimation" s'indigne ce dernier. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Rivotril, habituellement utilisé pour soigner les crises épileptiques, n'est que très peu prescrit à La Réunion. En cause : un détournement de son usage à titre récréatif par de nombreuses personnes, qui l'associent avec de l'alcool. Nombre de pharmaciens refusent donc d'en délivrer.



Depuis le 29 mars, il est désormais possible pour les médecins d'en prescrire sous forme injectable, et ce jusqu'au 15 avril. On appelle cela une prescription hors "Autorisation de mise sur le marché".



"Il peut arriver que des médecins décident d'utiliser certains médicaments hors AMM, mais cela n'est normalement pas pris en charge par la sécurité sociale : dans le cas du Rivotril, une double dérogation a été faite. La prescription est remboursée à 100% par la Sécurité sociale dans ce cas présent" souligne une pharmacienne ayant reçu la note d'information, qu'Imaz Press a pu consulter.

- Une décision qui soulève la question de capacité de prise en charge -

Cette dérogation l'a fait s'interroger sur le bien-fondé de l'initiative : "si l'on en prescrit aux personnes âgées atteintes du covid-19, c'est pour les accompagner dans une mort plus tranquille et donc ne pas tenter de les soigner. Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas les accueillir en service de réanimation ? Ne peut-on rien faire pour eux ?".



"Personnellement, je trouve cela un peu hypocrite dans un pays où l’euthanasie est constamment mise en cause, d’avoir à faire à cette forme de soin" souligne un autre soignant. Car il considère lui aussi que cette prescription n'est qu'une forme d'accompagnement dans une mort plus douce, sans tentative de guérison des malades.



Les deux soignants s'interrogent sur les capacités de prise en charge des malades. "J'aimerais de la transparence sur la situation dans laquelle nous nous trouvons : s'il n'est pas possible de prendre en charge les personnes âgées, plus susceptibles de ne pas survivre au virus, il faut nous le dire !" s'exclame la pharmacienne.

S'ils ne disposent pas de stock dans leur pharmacie, la soignante indique cependant qu'elle doute avoir accepter d'en délivrer si elle avait été confrontée à une ordonnance du type. "Je n'ai pas fait ce métier pour tuer des gens. Je suis pour l'euthanasie, mais ici, c'est différent" dénonce-t-elle.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com