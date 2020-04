La Réunion compte 321 cas de covid-19, nouveau week-end de confinement

L'agence régionale de santé (ARS) a annoncé ce vendredi 3 avril que La Réunion comptait désormais 321 cas de covid-19. L'ARS a décidé de communiquer en phase avec Santé publique France, les définitions sont donc alignées : on parle de "cas importés", de "cas secondaires" et de "cas autochtones". Les cas autochtones regroupent maintenant les cas qui n'ont pas de lien avec les voyageurs, comme avant, mais également les cas indirectement liés aux cas importés.

Ainsi selon cette nouvelle classification, sur 286 cas investigués, 225 sont des cas importés, 50 sont des cas secondaires (directement liés aux cas importés), et 11 sont des cas "autochtones". Sur l'ensemble des cas investigués, 9% sont des mineurs, 49% ont entre 18 et 50 ans, 26% ont entre 51 et 65 ans et 16% ont plus de 65 ans. En tout, 1.890 personnes sont considérées aujourd'hui comme "cas contacts".

L'ARS a également annoncé que le nombre de prélèvements dépasse les 700 tests par jour au lieu de 75 avant le 22 mars. Le taux de positivité est d'un peu moins de 8%.

- 33 soignants contaminés à La Réunion -

Par ailleurs, 33 personnels soignants ont contracté la maladie. 28 d'entre eux ont été contaminés hors du territoire et 5 sont des cas directs ou indirects de ces soignants revenus de voyage. Les personnes revenues de Métropole sont toujours conduits dans des centres dédiés pour suivre une quatorzaine stricte. Leur suivi est aujourd'hui renforcé, a assuré la directrice de l'ARS Martine Ladoucette. Les moyens humains étant décuplés, chaque personne déjà appelée sera donc rappelée 6 jours après, puis à nouveau 10 jours après.

La Réunion est toujours en stade 2 car aucune chaîne de contamination locale n'est observée. Il s'agit pour l'instant encore de freiner la propagation du virus. L'ARS a cependant lancé un appel aux volontaires, retrairés ou autres, pour venir suppléer le personnel soignant.

Le manque d'équipements de protection des professionnels de santé face au coronavirus est criant : charlottes, lunettes, masques et surblouses... "Nous estimons le besoin à 200.000 masques par semaine", a expliqué le président de l'Ordre des médecins de l'île ce vendredi 3 avril. Par ailleurs, certains médecins, notamment des libéraux et des généralistes, n'ont reçu aucun masque FFP2.

- Brevet et Bac 2020 : pas d'épreuves finales, que du contrôle continu -

Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que la totalité des épreuves écrites étaient annulées, les notes seront calculées grâce au contrôle continu. Les notes obtenues lors du confinement ne seront pas comptabilisées dans le calcul.

Les épreuves de rattrapages sont maintenues. Les notes obtenues lors des épreuves de 1ère en 2019 sont toujours valides. Tous les élèves qui devaient passer le Bac en candidat libre passeront l’épreuve en septembre.

Le rectorat a fait un point ce vendred 3 avril sur la continuité pédagogique mise en place sur l'île. Les difficultés sont réelles sur le plan de la fracture numérique et les chiffres remontés par 75 % des écoles et les établissements scolaires indiquent que 9 250 élèves de l’académie sont "déconnectés numériques" et ont donc besoin de supports papier pour travailler à la maison.

Le dispositif "Devoirs à la maison" permet à des personnels volontaires assurent chaque jour l’accueil d’environ 200 élèves dans 43 écoles et environ 30 élèves dans 10 collèges. Le dispositif a été élargi aux enfants des personnels indispensables pour le fonctionnement régalien de l’État. Dans le courant de la semaine prochaine, 20 000 masques sont attendus pour être distribués dans les écoles et collèges, pour les personnels en charge des enfants, à raison de deux masques par personne et par jour.

