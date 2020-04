Dans le cadre de l'opération Résilience annoncée par le gouvernement, les soldats du Détachement de légion étrangère de Mayotte apporte un appui à la distribution d'aide alimentaire. Ce vendredi 3 avril 2020, ils ont distribué plus de 10.000 colis alimentaires à la population. Nous partageons avec vous le communiqué de l'armée. (Photo FAZSOI)

À la suite des annonces du président de la République le 25 mars dernier, le ministère des Armées s’engage pour apporter son soutien à la Nation dans la lutte contre le coronavirus dans le cadre de l’opération Résilience. Il s’agit pour les armées d’aider la population en apportant des moyens et des savoir-faire aux autorités civiles dans cette crise sans précédent, tout en continuant à protéger la nation. Le vendredi 3 avril 2020, le Détachement de Légion étrangère de Mayotte (DLEM) a apporté son appui à une opération de distribution d’aide alimentaire à la population de Mayotte.

Organisée par la préfecture de Mayotte en lien étroit avec les mairies des communes de l’île, cette opération a permis la distribution de plus de 10 000 colis alimentaires aux populations des quartiers défavorisés de Koungou, de Chirongui, de Chiconi, de Sada, de M’Tsamboro et de Dzaoudzi. Cette opération a été reconduite ce jour, le samedi 04 avril 2020 au profit des habitants de Koungou, de Bandraboua et de Dzaoudzi.

L’investissement du DLEM auprès de la population mahoraise n’est plus à prouver, mais trouve aujourd’hui une dimension toute particulière et se poursuivra résolument dans les jours et les semaines à venir.