Après la décision de simplifier et d'améliorer le remboursement de l'accès aux consultations médicales à distance en vidéo dans le cadre de l'épidémie de covid-19, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a autorisé par exception les consultations par téléphone.

Cette décision vise à améliorer le suivi médical dans un contexte de confinement, et à permettre la détection de cas suspects ou le suivi de personnes particulièrement fragiles, lorsque les patients n’ont pas accès aux technologies numériques (smartphone ou matériel de vidéotransmission, connexion internet ou mobile permettant l’échange vidéo…). Il s’agit bien souvent des Français les plus précaires ou les plus éloignés de l’accès aux soins, auxquels ils convient d’apporter toutes les solutions possibles, dans cette situation exceptionnelle.



Ces consultations, qui seront donc réservées aux patients atteints ou suspectés de Covid, ou bien en affection de longue durée ou âgés de plus de 70 ans, sans moyens vidéo, seront prises en charge comme les autres téléconsultations dans le cadre de la crise sanitaire.

#Coronavirus #COVID19 | Communiqué de presse

Le ministre @olivierveran autorise la téléconsultation par téléphone, pour les patients dépourvus de moyens de connexion en vidéo.



🗞 Lire le communiqué : https://t.co/TVLBEPBFUI pic.twitter.com/yqnfSD7Q4i — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 4, 2020

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com