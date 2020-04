Ce dimanche 5 avril 2020, la maire de La Possession Vanessa Miranville a annoncé la reconduction du couvre-feu sur la commune. Il est donc interdit de circuler, même muni d'une attestation, entre 20 heures et 5 heures du matin. Nous publions le communiqué de presse de la ville ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

Le couvre-feu instauré à la Possession il y a désormais une semaine a démontré des résultats probants ; seulement 3 regroupements d’individus ont été relevé cette semaine, tout comme une absence de nuisances sonores. Les personnes autorisées ont pu circuler dans le respect de la règlementation instaurée.



" Beaucoup de citoyens sont ainsi satisfaits et soulagés de l’application cette mesure, car ils comprennent que la santé de tous passe avant la liberté de chacun. Je tenais ainsi à remercier la Police municipale et la Gendarmerie qui veillent à la sécurité de tous " a déclaré Vanessa Miranville.



La Ville de La Possession décide ainsi la reconduction du couvre-feu sur la commune jusqu’à nouvel ordre.



L’ouverture du Centre Ambulatoire dédié COVID19 concrétisé :



La Ville de la Possession œuvre notamment à l’ouverture du Centre ambulatoire dédié Covid afin d’éviter que les malades Covid ne soient dans les cabinets médicaux avec les autres patients et afin de faciliter le transport vers l’hôpital en cas d’urgence de prise en charge.



Le feu vert de l’ARS est en cours de signature pour une ouverture dans le courant de la semaine.



" Tout est prêt ! L’installation du matériel s’est réalisée grâce à une participation active et à un élan de générosité des services de la Ville et des privés (Opale, Leclerc, Caillé) ; tout comme les Miranville des soignants, du secrétariat et du pré-accueil par des bénévoles qui se dévouent tous et que je remercie tout de tout cœur ! " a déclaré Vanessa Miranville.



Cependant deux interrogations cruciales des soignants subsistent :



- l’absence de livraison de masques FFP2 ; uniquement des masques chirurgicaux (à protection moindre) pourraient être octroyés. A ce titre la Ville de La Possession interpelle l’ARS pour fournir ces masques FFP2 aux soignants pour vraiment les protéger au mieux.

- la suite de la prise en charge des patients qui n’iront pas à l’hôpital : des centres d’hébergement type centres de vacances devaient être réquisitionnés par la Préfecture, mais il y aurait des hésitations à ce sujet alors que pour les soignants ces hébergements sont essentiels d’une part pour garantir que les malades soient bien suivis médicalement et d’autre part qu’on s’occupe d’eux (repas…) afin qu’ils ne sortent pas et ne soient pas en contact avec d’autres personnes, même leurs proches qui alors pourraient être porteurs sains.



A ce titre la maire de La Possession insiste sur une réponse à accorder très rapidement sur ces deux sujets : " nous demandons aux autorités d’agir au plus vite et au mieux sur ces 2 problématiques, en tous cas à notre échelle, la Ville de la Possession continuera de faire tout ce qu’elle est en capacité de faire car c’est unis et solidaires qu’on viendra à bout du coronavirus ".