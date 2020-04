Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

Depuis quelques jours, des témoignages fleurissent sur internet de soignants menacés, agressés et malmenés par des voisins ou des inconnus les accusant de propager le covid-19. En réponse à ces intimidations inacceptables, alors que les personnels de santé sont en première ligne dans la lutte contre le virus, le préfet de La Réunion rappelle qu'il est possible pour les victimes de déposer plainte. "Prenez en photo les courriers, papiers supportant les menaces, déposez plainte" indique le préfet via son compte Twitter. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

