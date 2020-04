- 20 ème jour de confinement à La Réunion -

Les autorités ont annoncé ce samedi 4 avril 2020 l'apparition de 13 nouveaux cas de covid-19. 334 cas sont donc confirmés dans l'île, dont 235 sont des cas importés.

Encore à ce jour, la très grande majorité des cas identifiés sont des cas importés (essentiellement de métropole) ou des cas de contamination directe par des cas importés, des voyageurs ou des contacts de cas importés.

Aucune chaine de transmission autochtone n’est identifiée à ce jour, c’est-à-dire aucun regroupement de cas qui se seraient contaminés dans une commune ou un quartier de La Réunion. Il n’y a donc pas à ce jour de zones de l’île plus à risque que d’autres et les mesures barrières et de confinement s’appliquent donc à titre préventif partout et de la même façon.

- Localisation des cas -

Dans ce contexte, la préfecture réaffirme qu'il n’y a pas lieu de communiquer sur la localisation des cas. "Ces informations n’auront de sens qu’en cas d’identification de zones de transmissions autochtones sur le territoire" ont précisé les autorités

- Le nombre de soignants contaminés en augmentation -

30 personnel soignant ont contracté la maladie hors du territoire, tandis que 5 autres personnels soignant ayant un lien direct et indirect avec les cas importés sont contaminés. Vendredi, ils étaient 33.

Des personnels de pharmacie ont par ailleurs alerté sur l'autorisation d'utiliser le Rivotril en soin palliatif, s'inquiétant de la capacité de prise en charge des personnes âgées en réanimation.

