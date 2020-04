Alors qu'il reste extrêmement compliqué de se procurer des masques, le site AFNOR met à disposition gratuitement un référentiel pour faciliter et accélérer la fabrication en série ou artisanale d'un nouveau modèle de masque, dit " masque barrière ". Celui-ci vise protéger la population saine, en complément des indispensables gestes barrières face au Coronavirus.

La pénurie de masques chirurgicaux et FFP2 a suscité la multiplication de tutoriels et patrons pour la confection de masques de protection. Devant ce florilège de conseils et de modèles, le site AFNOR propose un document de référence.

Si ces masques répondent à un niveau d’exigence moins ambitieux que les masques chirurgicaux et FFP2 qui doivent être en priorité utilisés par les personnels de santé et les populations exposées, ces masques barrières ont pour ambition d’apporter une protection supplémentaire à toute personne saine, en complément des gestes barrières et de la mesure de distanciation.

Cette initiative vient s'ajouter à de nombreuses autres, notamment des coutier.e.s qui proposent d'en fabriquer avec du tissu, pour le personnel de santé mais aussi la population.

Le tutoriel est disponible à ce lien