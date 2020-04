La deuxième édition du projet " Inov'ali " est lancée. A cette occasion, la jeunesse pourra s'impliquer à son échelle dans la lutte contre le COVID-19. . Cet événement a pour but de laisser parler la créativité des jeunes âgés de 17 à 30 ans. Le sujet de cette année portera sur l'après-confinement, le but étant de transmettre un message d'espoir à la population par des techniques de communication diverses (affiches, vidéos, sons, images,...); Imaginé par de jeunes étudiantes en licence professionnelles métier de la communication du DFTLV (direction de formation tout au long de la vie). Photo rb/www.ipreunion.com

Sous la responsabilité de leurs tuteurs, elles sont 3 à organiser ce concours : Constance Marguerite, Ines Gany et Laura Hoareau . Cette activité s’inscrit dans le programme de lutte contre le COVID-19. Malgré la période de crise sanitaire obligeant la population à s’isoler. Les organisatrices de ce projet espèrent amplifier leur visibilité et inciter davantage les jeunes à communiquer.

Par cette initiative, "Inov’ali " souhaite promouvoir la communication auprès d’un jeune public. L’objectif étant de mettre en avant une profession porteuse de savoir faire et de souligner l’engagement des jeunes dans la lutte contre le virus. Ce nouveau challenge 100 % digitalisé sera aussi l’occasion, pour ces étudiantes, d’acquérir les compétences pour travailler dans le monde professionnel. Les participants seront évalués sur différents critères : respect du thème, originalité du support, qualité du travail fourni et impact du message. Le premier prix sera élu par un jury de professionnels, quant au second, ce sera aux internautes de noter via l’application. Les inscriptions et le rendu du support doivent être réalisés et envoyés entre le 6 et le 22 avril.

L’avancée du concours peut être suivie via la page Facebook mise en place par les étudiantes.

La phase finale du concours aura lieu le 7 mai prochain. D’ici-là, il reste encore de nombreuses étapes à franchir. Mais les organisatrices sont sereines, "c’est un sujet qui nous tient à cœur " nous disent-elles. Elles sont donc motivées et prêtes à redonner une vague d’espoir après cette situation hors norme.

