Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 1er avril, la députée Ericka Bareigts a entamé une action en référé devant le tribunal administratif de Saint-Denis contre la préfecture de La Réunion et l'agence régionale de santé (ARS), signé par plusieurs fédérations et unions du secteur médical. La procédure visait à "enjoindre le préfet et la directrice de l'ARS" à "prendre toutes les mesures réglementaires qu'impose l'urgence sanitaire découlant de l'épidémie de Covid-19" et à pointer du doigt le retard pris au niveau locale. Ce lundi 6 avril, le tribunal administratif a rendu sa décision : le référé est rejeté. Les avocats ne savent pas encore s'ils vont déposer un recours devant le Conseil d'Etat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le 1er avril, la députée Ericka Bareigts a entamé une action en référé devant le tribunal administratif de Saint-Denis contre la préfecture de La Réunion et l'agence régionale de santé (ARS), signé par plusieurs fédérations et unions du secteur médical. La procédure visait à "enjoindre le préfet et la directrice de l'ARS" à "prendre toutes les mesures réglementaires qu'impose l'urgence sanitaire découlant de l'épidémie de Covid-19" et à pointer du doigt le retard pris au niveau locale. Ce lundi 6 avril, le tribunal administratif a rendu sa décision : le référé est rejeté. Les avocats ne savent pas encore s'ils vont déposer un recours devant le Conseil d'Etat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)