Le service SOS Main du CHU de La Réunion lance, ce lundi 6 avril 2020, un message d'alerte contre les accidents domestiques, qui se multiplient en cette période de confinement général. Un appel à la prudence accompagné de conseils à appliquer soi-même en cas d'accident. Nous publions le communiqué dans son intégralité ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

En plein confinement lié à l'épidémie de coronavirus, les accidents domestiques se multiplient et le service SOS Mains de la Réunion lance un appel à la prudence.

En effet, durant cette période, certains en profitent pour bricoler, d’autres pour jardiner. "Mais gare aux accidents ! Ces derniers temps, plusieurs opérations de patients victimes d’accident domestiques ont ainsi été réalisées", précise le Docteur Farouk Dargai, Chef du pôle de Chirurgie-Anesthésiologie au CHU Felix Guyon et un des responsables du SOS Main.

"Le type d’accident constaté à la maison sont des accidents de cuisine avec le robot- ménager, des accidents dans le jardin avec le taille-haie ou des accidents de bricolage avec des scies circulaires, des rabots dégauchisseuses, des perceuses", ajoute-t-il.

En termes de prévention, il faut rappeler les gestes de précaution et de protection. Pour beaucoup de gestes, le port de gants appropriés et adaptés est nécessaire. Il ne faut éviter de bricoler lorsqu’on est fatigué, car le risque d'accident est plus important, en fin de semaine ou en fin de bricolage, ou quand on est pressé. Idem pour les tondeuses à gazon, il faut rester attentif, en particulier avec les enfants.

Les lésions de la main, faute d’une prise en charge adaptée, peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie courante, la main étant un outil de travail et un organe sensoriel fondamental.

En France, on comptabilise 1,4 million d'accidents de la main chaque année, de la petite coupure à l'amputation, pour un coût estimé à 3 milliards d'euros pour la collectivité. La rapidité et la qualité de prise en charge reste fondamentale. Pour éviter les séquelles, il est essentiel de s’adresser pour les accidents graves de la main à des équipes spécialisées parfaitement rodées à cette chirurgie pluridisciplinaire nécessitant l’intégration de contraintes fonctionnelles très importantes fonctionnelles et une kinésithérapie adaptée et rapide.

Que faire lors d’une section de doigt ou de main ? "Il convient de garder le fragment au frais, vers 10 degrés dans un tissu humide, posé dans un sachet de glace mais pas directement dans la glace, car ça provoque des lésions de gelures avant le transfert en centre spécialise. C'est très important pour pouvoir regreffer la partie sectionnée", explique le Dr Dargai.

De même en cas de blessure par corps étranger végétal en jardinant, il ne faut pas hésiter à consulter en cas de signes d’infection de la main (rougeur et chaleur locale, apparition d’une collection ou en cas de température), dès le début car trop souvent les consultations sont trop tardives, lorsque l’infection est déjà trop évoluée. Il y a un risque de séquelles irréversibles pouvant aller jusqu’à l’amputation du membre surtout dans la population réunionnaise où les diabétiques sont nombreux.

A la Réunion, précisons que le CHU est labellisé SOS Main. SOS Main accueille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les urgences de la main au CHU Felix Guyon, quel que soit l’âge du patient ou la gravité de l’état général. Sous l’égide du Docteur Jaffar-Bandjee Zainoulhoussen le service SOS Main compte trois praticiens spécialistes, compétents en microchirurgie.