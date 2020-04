L'EPSMR s'organise en période épidémique du COVID-19 pour la sécurité des patients et du personnel hospitalier. Depuis le début de la crise épidémique du COVID-19, la direction de l'EPSMR réorganise les services de soins et redéploye le personnel soignant et les patients pour la sécurité sanitaire de tous. Des dispositifs exceptionnels ont été mis en place en fonction. Les voici dans le communiqué que nous publions ci-dessous.

- Le contact avec le patient maintenu grâce aux télécommunications -

Les activités des Centres Médico Psychologiques (7 CMP) et Centres Médico Psychologiques pour Enfants et Adolescents (10 CMPEA) sont maintenus surtout grâce aux télécommunications.

La direction de l’EPSMR a déployé dans chaque CMP et CMPEA des lignes téléphoniques supplémentaires, des PCs portables, des téléphones mobiles avec l’objectif de garder un contact régulier entre les patients, les soignants et les familles. Sont utilisés dorénavant des outils comme les messageries mobiles (type whatsapp…), Star Leaf (usage interne seulement), Skype, Cimaise…

Les activités qui sont constatées pour chaque CMP représentent 100 à 200 patients contactés tous les jours. En complément, une organisation hebdomadaire prévoit la répartition des psychologues et assistants sociaux.

Pour la sécurité des patients et du personnel soignant, les hôpitaux de jour de pédopsychiatrie sont fermés depuis le 23/03/2020 et les hôpitaux de jour adultes sont maintenus pour une activité limitée.

- Le parcours patient hospitalisé réorganisé -

Les lits des Centres d’Accueil Psychologiques ont été fermés depuis le 30 mars 2020. Une unité dédiée à l’accueil des " patients vulnérables " de l’EPSMR a été mise en place le même jour.

Le choix de l’unité Alamandas sur le site de Bras Fusil a été fait pour cette unité dédiée. Le choix des patients est réalisé par les médecins somaticiens et les nouveaux entrants sont admis à l’issue de la quatorzaine.

- L’accueil des patients sécurisé pour le patient et pour le personnel soignant -

• Une unité dédiée pour les patients suspects et une unité de quatorzaine

L’unité Cardamome se transforme et se scinde en deux sous unités (depuis le 30 mars 2020) avec :

- un secteur " zone grise " dédié aux admissions et aux patients suspects. Un accueil est dédié aux patients entrants des trois pôles (Est, Nord et Ouest). La prise en charge se fait sur :

- les patients en attente de résultats des tests COVID-19 réalisés dans les services des urgences, les patients refusant le test COVID-19,

- les patients en entrée directe (SDRE, CMP) (test COVID-19 Laboratoire Cerballiance / Centre de Lutte Anti Tuberculeuse),

- les patients susceptibles d’un retour immédiat à domicile après un bilan psychiatrique ;

L’hébergement se fait en chambre seule, avec un service des repas et une administration des médicaments et des soins individualisés. Une équipe (renforcée en temps aide-soignant) est dédiée et le personnel porte des masques chirurgicaux. Si les patients présentent des symptômes COVID-19, des tenues de protection complètes sont mis à leur disposition.

- un sous-secteur dit de " quatorzaine ": un accueil est dédié aux patients entrants des trois pôles (Est, Nord et Ouest) et issus du secteur " zone grise " et testés COVID-19 négatif.

L’hébergement se fait en chambre seule, avec un service des repas et une administration des médicaments et des soins individualisés. Une équipe est dédiée et le personnel porte des masques chirurgicaux. Si les patients présentent des symptômes COVID-19, des tenues de protection complètes sont mis à leur disposition.

Les patients sont orientés vers l’unité Jasmin en cours de quatorzaine ou retournent à leur domicile.

• Une deuxième unité de " quatorzaine "

Dans l’unité Jasmin depuis le 03 avril 2020 : un accueil est dédié aux patients entrants des trois pôles (Est, Nord et Ouest) depuis la zone " quatorzaine " de l’unité Cardamome. L’unité est dédiée à la poursuite des quatorzaines débutées à l’unité Cardamome.

L’hébergement se fait en chambre seule, avec un service des repas, une administration des médicaments et des soins individualisés pour éviter les regroupements. Une équipe est dédiée et le personnel porte des masques chirurgicaux. Si les patients présentent des symptômes COVID-19, des tenues de protection complètes sont mis à leur disposition.

Les patients sont orientés vers les autres unités de l’EPSMR à l’issue de la quatorzaine ou retournent à leur domicile en cours de quatorzaine.

A rappeler que tout patient dépisté COVID + est orienté vers le CHU Nord (appel du centre 15). Dans l’attente, le patient est placé en isolement strict. Les professionnels doivent s’habiller en tenue complète pour tous les soins réalisés :

- Surblouse

- Charlotte

- Masque

- Gants

- Lunettes

- Les aménagements en hospitalisation complète -

Une décision de suspendre les visites et les permissions a été prise depuis le 17 mars, de même pour les activités de groupe et le développement des suivis en individuels. Les patients sont désormais accompagnés individuellement pour circuler sur les sites d’hospitalisation. Les temps de repas ont été réorganisés.

- Les dispositifs pour soutenir le personnel et la population -

Le lien avec les patients est maintenu, le personnel hospitalier et la population sont soutenus

Les équipes mobiles

L’équipe mobile de géronto psychiatrie, l’équipe mobile spécialisée, l’unité de liaison médicosociale et l’unité de psychotrauma continuent à intervenir auprès des personnes soignées pour maintenir " du lien " indispensable en cette période de crise.

• Le Care – Centre d’Appui en Réhabilitation. Un suivi de la file active du Care est assuré par l’équipe médicale.

• Le centre d’appel public et soignant L’Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion et la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique Océan Indien (CUMP OI), avec le soutien de l’ARS La Réunion, proposent depuis le lundi 30 mars 2020, un numéro d’appel gratuit de soutien médico-psychologique à la population, mais également, aux professionnels de santé qui en ressentent le besoin. Numéro vert gratuit : 0800 200 840 du lundi au vendredi de 09h à 18h