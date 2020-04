Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

"Nous nous engageons dans un plan de continuité de l'économie réunionnaise, un plan Orsec pour organiser, relancer et sauvegarder l'économie et la consommation" a déclaré Jacques Billant ce mardi 7 avril 2020. Les mesures annoncées par l'Etat ont ainsi été rappelées et leur application à La Réunion détaillée. Les présidents des conseils régonal et départemental ont pour leur part détaillé les aides et enveloppes débloquées pour aider les entreprises péi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

