La pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 70.000 morts dans le monde, n'épargne évidemment pas les célébrités. Des personnalités du monde de la musique, des hommes et des femmes politiques, ou encore des sportifs ont été contaminés par le covid-19. L'ancien ministre Patrick Devedjian, le saxophoniste camerounais Manu Dibango et le jazzman américain Ellis Marsalis sont décédés. La chanteuse britannique Marianne Faithfull a également rejoint la liste des personnalités publiques contaminées, tandis que le premier ministre britannique Boris Johnson, présentant des symptômes 10 jours après son test positif, a été admis à l'hôpital en soins intensifs ce lundi 6 avril 2020.

- Politiques -

Il a été l'une des voix les plus proéminentes dans la demande de moyens supplémentaires pour empêcher la propagation du virus à Mayotte, interpellant sur la vulnérabilité de son île face à la pandémie. Le député Mansour Kamardine est la première personnalité publique ayant contracté le virus sur l'île aux parfums. Il l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux.

Sorti du centre hospitalier ce dimanche 5 avril, il indique qu'il devrait être totalement guéri dans une semaine. Une issue plutôt heureuse donc, que n’ont pas eu la chance de connaître plusieurs de ses homologues politiques.

Lundi 30 mars en effet, l'ancien président du Congo Joaquim Yhombi-Opango est décédé en France du coronavirus, à l'âge 81 ans. La veille, l'ancien ministre et figure de la droite française Patrick Devedjian a également succombé au Covid-19.

Premier membre du gouvernement a avoir indiqué son test positif, le ministre de la Culture Franck Riester, est quant à lui totalement remis après deux semaines de symptômes. Les secrétaires d'État rattachées au ministère de la Transition écologique Brune Poirson et Emmanuelle Wargon, elles aussi contaminées par le virus, ne présentaient que des signes bénins de la maladie.

Le premier ministre britannique Boris Johnson, toujours fiévreux 10 jours après son test positif, a été admis en observation à l'hôpital en soins intensifs ce lundi 6 avril 2020. La chancelière allemande Angela Merkel qui s'était isolée à son domicile après avoir rencontré un médecin contaminé, est elle sortie de quarantaine vendredi 3 avril, après trois tests négatifs.

Le prince Charles d'Angleterre et le prince Albert II de Monaco sont aussi sortis de leur période de quarantaine, après avoir contracté le virus. Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, avait annoncé sa contamination le 19 mars dernier. Il a depuis indiqué se sentir mieux et récupérer à son domicile.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui s'était placé en quarantaine à l'annonce de la contamination de sa femme Sophie, reste pour le moment à l'isolement malgré la guérison de cette dernière.

- Sportifs -

Pas sportif à proprement parlé, mais agent de joueurs et dirigeant historique de l’Olympique de Marseille, le Sénégalais Pape Diouf est décédé du coronavirus le 31 mars dernier, à 68 ans. Son ancien homologue du club espagnol du Real Madrid, Lorenzo Sanz, avait lui succombé à la maladie 10 jours plus tôt.

L'Italie demeure, ce mardi 7 avril 2020, le pays qui déplore le plus de décès liés au coronavirus, avec plus de 16.000 morts. C'est également le pays où le plus de sportifs ont annoncé avoir contracté le covid-19, notamment dans le football. Le français Blaise Matuidi, l'Italien Daniele Rugani et l'Argentin Paulo Dybala, tous membres de la Juventus Turin, ont été contaminés.

Le club de la Fiorentina a été encore plus impacté, avec pas moins de 10 joueurs testés positifs. Une liste non-exhaustive à laquelle s'ajoutent l'ancien défenseur de l'AC Milan Paolo Maldini et son fils Daniele, aujourd'hui attaquant au club. En Angleterre, l'entraîneur d'Arsenal, l'Espagnol Mikel Arteta, annoncé positif le 12 mars, est guéri, tout comme la star de l’équipe de France de volley-ball Earvin Ngapeth.

C’est vers les Etats-Unis qu’il faut se tourner pour les ramifications les plus importantes découlant de contaminations de sportifs. Au moins 14 joueurs de NBA, ont à ce jour été testés positif au coronavirus, parmi lesquelles star mondiale Kevin Durant, et le Français Rudy Gobert. C’est d’ailleurs le test positif de ce dernier, après un comportement un tantinet désinvolte en conférence de presse, qui a poussé le championnat de basket américain à suspendre sa saison.

#WATCH: Utah Jazz player Rudy Gobert touched the microphones at a press conference earlier today before being ‘preliminary’ diagnosed with COVID-19. pic.twitter.com/YzUWfDkb0O — Jennifer Franco (@jennfranconews) March 12, 2020

Une décision suivie par l'ensemble des ligues sportives américaines, et qui a participé à la prise de conscience du caractère sérieux de la crise sanitaire aux Etats-Unis, pays qui compte à ce jour le plus de personnes porteuses du virus.

À noter également le décès, indirectement lié au coronavirus, de Bernard Gonzalez, médecin du Stade de Reims. Il s’est suicidé chez lui, ce dimanche 5 avril 2020, en laissant un mot liant son geste à sa contamination au covid-19.

- Artistes -

Le 24 mars dernier, Manu Dibango était la première personnalité publique du monde francophone à mourir du coronavirus. Le saxophoniste camerounais, légende de la musique africaine, s’est éteint à l’âge de 86 ans.

Le jazzman américain Ellis Marsalis, patriarche d’une famille de grands noms du jazz, a été emporté mercredi 1er avril par le covid-19, à 85 ans.

L'acteur américain Tom Hanks et sa femme, l’actrice et chanteuse Rita Wilson avaient annoncé leur contamination le 12 mars dernier, alors qu'ils étaient en Australie pour un tournage. Guéris depuis, ils sont rentrés à leur domicile de Los Angeles, après deux semaines de quarantaine en Australie. L'acteur britannique Idris Elba, testé positif mais ne présentant aucun symptôme, a également annoncé sur Instagram le 31 mars la fin de sa quarantaine.

L'icône des années 1960, Marianne Faithfull, 73 ans, a été hospitalisée à Londres après avoir été testée positive, a annoncé ce samedi 4 avril 2020 son agence de relations publiques. En France, les chanteurs français Patrick Bruel et Charlélie Couture ont annoncé se remettre du coronavirus, tout comme le comédien Michel Boujenah.

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com