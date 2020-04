Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le chocolatier réunionnais Mascarin annonce, ce mardi 7 avril, la distribution de plus de 400 oeufs en chocolat à destination des soignants du Centre Hospitalier Felix Guyon et du Centre Hospitalier Universitaire Sud Réunion. Un geste pour célébrer Pâques, qui aura lieu ce dimanche, mais aussi et surtout remercier les personnels de santé de leurs efforts en cette période de crise sanitaire. La livraison aura lieu vendredi 10 avril.

