La Fédération des associations chinoises de La Réunion (FAC-Réunion) monte des actions de solidarité permettant de livrer des masques au personnel soignant de La Réunion. En février dernier, alors que la Chine était frappée de plein fouet par la crise du COVID-19, la FAC-Réunion s'était mobilisée afin d'y acheminer plusieurs colis.

Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération, qui se réjouit de la solidarité sans frontière et à double sens qui se développe pendant cette crise. (photos FAC-Réunion)

Fin janvier, la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion (FAC-Réunion) reçoit de nombreux appels à l'aide, de nos familles, amis et relations de Chine, alors en plein pic de la crise sanitaire du covid-19. Nous ne pouvions rester insensibles à ces appels et, dès février, il a été décidé de mener des actions de soutien sous l'intitulé "Solidarité Réunion-Chine".

Nous ne pouvions alors, dans un premier temps, imaginer l'immense générosité des Réunionnais, et des collectivités ayant des relations avec des villes, régions et institutions chinoises. Ce sont, non seulement les associations, mais aussi de nombreux Réunionnais, qui se sont mobilisés et ont participé à ce magnifique élan. Cette grande générosité aura permis d'acheminer entre mi-février et début mars plusieurs colis vers la Croix-Rouge chinoise, qui les a redistribués aux villes de Taiyuan, Shunde et Meizhou. Que tous les donateurs soient ici remerciés.

- 25.000 masques livrés -

Mais, dans un deuxième temps, nous ne pouvions imaginer que le monde entier allait être aussi rapidement et durement touché par cette terrible pandémie, et que notre Ile de La Réunion n'échapperait pas au virus. Dès le 18 mars, ayant pris connaissance de l'aide officielle de la Chine à la France, la FAC-Réunion a pris l'initiative de commander sans attendre des masques chirurgicaux, avec le soutien organisationnel et logistique de nos partenaires chinois, y compris du Consulat général de Chine à Saint-Denis. Leur aide a été précieuse et a permis au mouvement "Solidarité Réunion-Chine" de prendre le chemin du retour.

Ainsi, nous avons pu, dès la semaine dernière, livrer, avec l'accord des autorités administratives et sanitaires réunionnaises, 25.000 masques au CHU Nord, au CHU Sud, à l'URMLOI (Union Régionale de Médecins Libéraux Océan Indien), à la FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privée) et à l’ARAR - Soins à Domicile.

Nous pouvons aujourd'hui témoigner du fait que, en temps de confinement et de crise, une telle opération s'avère compliquée à mettre en place, et il aura fallu l'appui et la solidarité de tous pour la mener à bien.

Les dons de tous, en numéraire, en temps, en énergie, en négociation, en compréhension, nous rendent aujourd'hui fiers de notre "vivre ensemble" dont nous devons, plus que jamais dans la difficulté, être les miroirs. La FAC-Réunion est fidèle à ses valeurs de partage et de

solidarité, et est heureuse d'avoir pu concrétiser cette action de cœur, pour sauver des vies, nos vies.