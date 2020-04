A vos feutres, crayons et imagination les enfants ! Le centre universitaire hospitalier (CHU) de La Réunion organise un concours de dessin, pour soutenir le personnel hospitalier qui est en première ligne face à cette crise sanitaire du covid-19.

Ils sont médecins, infirmiers, ambulanciers mais aussi policiers, pompiers, agents d’entretien, … Ces femmes et ces hommes sont en premières lignes dans la crise sanitaire qui nous frappe et font preuve de beaucoup de courage. Le concours "un dessin, un sourire pour l’hôpital" lancé par le CHU a pour objectif de proposer une occupation aux enfants tout en apportant un peu de gaieté à l’hôpital.

"Nous avons de grands murs blancs a colorier" note le CHU. A leur échelle, les enfants participeront et apporteront un grand soutien au personnel hospitalier. Crayons de couleurs, collage, peinture, ou feutres tout est possible ! Tous sont alors invités à laisser libre court à leur imagination pour soutenir ces héros du quotidien, qui luttent sans cesse."Nous recevons de nombreux et magnifiques dessins qui nous touchent beaucoup !" explique le personnel soignant.

Ce concours est donc ouvert jusqu'à la fin du confinement afin de donner des petites notes d'espoir colorées aux soignants.

Comment participer

Comme il est difficilement possible de se déplacer le plus simple est de photographier ou scanner les dessins et de les envoyer par mail à solidaritecovid19@chu-reunion.fr. Il est aussi possible de poster les oeuvres au CHU site nord ou au CHU site sud en précisant 'concours de dessin'.

Les plus talentueux artistes en herbe seront récompensés par un jury à la fin du confinement.

