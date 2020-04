Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

L'aéroport de Roland Garros accueille, depuis le 7 avril 2020, des vols de la compagnie KLM évacuant des ressortissants néerlandais bloqués en Afrique du Sud. Un premier B 777, arrivé mardi 7 avril à La Réunion sans passagers, effectue ce mercredi une rotation entre Saint-Denis et Cape Town. Parti à vide, il se posera à 18h45 à l'aéroport Roland Garros avec 320 passagers et redécollera 1h45 plus tard à destination d'Amsterdam. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

