Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Alors que l'épidémie de coronavirus fait rage à La Réunion avec 358 cas confirmés, la presse s'efforce depuis le début de la crise de partager avec vous non seulement les informations les plus importantes mais aussi d'évoquer le rôle de ces personnes qui sont au front. Nous aurions notamment aimé vous parler des personnels du SAMU et du CHU dont le quotidien a été bousculé par cette crise sanitaire sans précédent contemporain et qui sont mobilisés en dépit des risques et du manque de moyens. Malgré nos très nombreuses sollicitations, nous n'avons malheureusement jamais réussi à obtenir l'accord du CHU pour une telle couverture. Contrairement à ce qui se passe dans les autres CHU de France, pourtant en situation beaucoup plus tendue qu'à La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

