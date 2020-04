Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le ministère de la Santé a autorisé ce lundi 6 avril 2020 un circuit spécifique de délivrance de masques chirurgicaux aux assistants de vie intervenant, pour les actes essentiels à la vie quotidienne, auprès des particuliers employeurs les plus vulnérables [personnes âgées de plus de 70 ans ou bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et aux personnes en situation de handicap percevant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM).

