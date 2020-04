Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, et "au même titre que de nombreuses entreprises, et compte tenu de la pénurie de matériels de soin", le groupe Bernard Hayot (GBH) "fournira gratuitement aux personnels de santé des quatre Régions et collectivités d'Outre-Mer, 1.350.000 masques, dont 450.000 masques de type FFP2", indique GBH dans un communiqué. "Une première livraison de 1.000.000 de masques aura lieu ce jeudi 9 Avril 2020 sur les 3 territoires de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Guyane. La livraison pour la Martinique est prévue ce vendredi 10 Avril 2020. Le complément des 350.000 masques restant arrivera la semaine prochaine sur chacun des 4 territoires" précise GBH (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

