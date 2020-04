Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

De nouvelles mesures ont été annoncées ce mardi 7 avril dans la soirée par le département de la Santé seychellois pour "prévenir la propagation de COVID-19". Un nouveau cas de contamination locale a été confirmé ce lundi 6 avril, poussant le gouvernement à annoncer un passage au confinement. Les déplacements et trajets sont soumis à des restrictions, les commerces "non essentiels" sont fermés et les travailleurs sont appelés à rester chez eux. (Photo : annonce du confinement / Facebook Département de la Santé seychellois)

