Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 4 heures

La Réunion poursuit son confinement tandis que le nombre de cas de covid-19 sur son sol semble ralentir. Ce mardi 7 avril 2020 ce sont 9 nouveaux cas qui ont été annoncés, portant le total à 358 cas dont 4 en réanimation. L'ARS a annoncé qu'un soignant en EHPAD avait été testé positif, des mesures strictes de surveillance et de sécurité ont été prises et tous les résidents et personnels de l'établissement sont dépités ce mercredi 8 avril. Côté économie, la préfecture et les conseils régional et départemental ont annoncé plusieurs mesures en faveur des entreprises en ces temps de confinement. Des enveloppes supplémentaires ont été allouées par la Région et la préfecture se dit pour sa part prête à plus de souplesse pour les entreprises en grosse difficulté. Sur le plan du confinement, trois nouvelles attestations sont en ligne pour pouvoir entrer sur le territoire français ou effectuer un voyage entre la Métropole et les Outre-mer. Suivez notre live (Photo rb/www.ipreunion.com)

