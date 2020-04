Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Cette année, la fête de Pâques se déroulera dans des conditions bien particulières. Les Réunionnais sont encore confinés chez eux, et aucune case de l'attestation dérogatoire de sortie n'est prévue pour cette fête aussi bien chrétienne que dédiée aux plus gourmands. Il est cependant toujours possible de célébrer Pâques à la maison, encore faut-il avoir préalablement acheté du chocolat pour l'occasion. Comptez-vous fêter Pâques malgré le confinement ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

Cette année, la fête de Pâques se déroulera dans des conditions bien particulières. Les Réunionnais sont encore confinés chez eux, et aucune case de l'attestation dérogatoire de sortie n'est prévue pour cette fête aussi bien chrétienne que dédiée aux plus gourmands. Il est cependant toujours possible de célébrer Pâques à la maison, encore faut-il avoir préalablement acheté du chocolat pour l'occasion. Comptez-vous fêter Pâques malgré le confinement ? (Photo rb/www.ipreunion.com)