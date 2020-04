Par les temps de confinement qui courent, iln'est pas évident de savoir si son épicier ou son garagiste est toujours ouvert, bien que les mesures restrictives autorisent l'ouverture d'un certain nombre de commerces. La Jeune Chambre Économique (JCE) grand sud de la Réunion a mis en place une plateforme qui recense les commerces ouverts sur toute l'île. "Solidarissime" est une carte Google Map spécifique des sites ouverts autour des thèmes suivants : alimentaire, santé, services à la personne, dépannage et équipement.

Trouver un commerce pour se réapprovisionner en cette période de confinement n’est pas toujours simple. Le projet proposé par la Jeune Chambre Économique a pour but d'aider à la vie économique du territoire. En facilitant la communication auprès des personnes isolées, et en simplifiant les démarches, "Solidarissime" permet de trouver rapidement le service, et ainsi sortir le moins longtemps possible.

Entraide

En plus de permettre aux Réunionnais de limiter leurs déplacements et d'éviter les rassemblements dans les grandes enseignes, ce projet vient en aide aux commerçants locaux. Chaque citoyen peut s’y retrouver grâce au système mis en place. Pour les acheteurs une carte en ligne est à disposition. Elle permet d'identifier les commerces locaux qui sont ouverts, et elle répertorie aussi les magasins fermés qui proposent malgré tout des services individuels d'urgence, des services de drive, ou même de la livraison.

Déroulement

Pour que les établissements figurent sur la liste des services ouverts, chaque commerçant doit remplir un questionnaire. Il leur suffit de créer une fiche de renseignement directement de chez eux, où ils indiqueront les horaires spécifiques à cette période de confinement. De plus ils auront la possibilité de préciser leurs coordonnées, et d’informer les consommateurs des services qu’ils proposent.

La liste n’étant ni exhaustive, ni figée, l’association encourage les professionnels pas encore présents sur la page à les contacter.

Ce projet a été initié par la Jeune Chambre Économique de Salon de Provence, et a trouvé un écho dans plus d’une vingtaine d’autres jeunes chambres économiques françaises. Cette initiative participe activement à la lutte contre la propagation du coronavirus.

La carte interactive er accessible en cliquant ici

Le questionnaire pour les commerçants est accessible ici

es/www.ipreunion.com