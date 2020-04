Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Malgré les mesures de confinement applicables à La Réunion depuis le 16 mars, des regroupements de personnes consommant de l'alcool aux abords des magasins et des centres commerciaux et un usage détourné des autorisations dérogatoires de déplacement ont été constatés. Jacques Billant, préfet de La Réunion a décidé par arrêté du 9 avril, de la fermeture des magasins et des centres commerciaux chaque jour à partir de 19h à compter de ce vendredi 10 avril. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Malgré les mesures de confinement applicables à La Réunion depuis le 16 mars, des regroupements de personnes consommant de l'alcool aux abords des magasins et des centres commerciaux et un usage détourné des autorisations dérogatoires de déplacement ont été constatés. Jacques Billant, préfet de La Réunion a décidé par arrêté du 9 avril, de la fermeture des magasins et des centres commerciaux chaque jour à partir de 19h à compter de ce vendredi 10 avril. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)