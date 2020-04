La société Mascarin a fait don de 450 litres de gel hydroalcoolique à la Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER). Le syndicat assure qu'il distribuera du gel à ses adhérents sur les marchés de producteurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CGPER. (photo CGPER)

Soucieuse de la protection des agriculteurs durant cette période d’épidémie de coronavirus, la CGPER salue une initiative de la société Mascarin basée, présidée par Frédéric Auché.

Le 9 avril au Port, la société Mascarin a fait don à la CGPER d’une palette de 450 litres de gel hydroalcoolique. Ce don complète une commande, cela permet à la CGPER d’avoir à sa disposition près de 1000 litres de gel hydroalcoolique. La CGPER distribuera des bouteilles de gel hydroalcoolique à ses adhérents, à l’occasion des marchés de producteurs.

Le syndicat remercie la société Mascarin et plus particulièrement son président Frédéric Auché. Cette action rappelle que dans les moments difficiles, la solidarité est une valeur essentielle au sein du monde agricole et plus largement dans la société réunionnaise.

Le président,

Bernard Maratchia