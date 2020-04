Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Conformément aux recommandations de l'OMS et du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), la ville de Saint-André renforce la désinfection de son mobilier urbain entamée le 27 mars 2020. Une montée en puissance de l'opération est programmée en augmentant les moyens humains (2 agriculteurs supplémentaires) et matériels (6 nouveaux atomiseurs thermiques pour les agents), afin que les fréquences de passages soient plus rapprochées. Nous publions le communiqué de Jean-Marie Virapoullé, adjoint au maire délégué à la Santé et médecin généraliste. (Photo mairie de Saint-André)

