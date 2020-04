Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Dans cette crise sanitaire que nous traversons, c'est en respectant le confinement et les gestes barrières que nous luttons collectivement contre la propagation du virus. La communication est essentielle et pour sensibiliser tout particulièrement la communauté mahoraise où qu'elle soit, le Conseil Départemental de Mayotte à travers la Délégation de Mayotte à La Réunion a élaboré des supports (vidéos et fiches pratiques) en français, shimaoré et kibushi. les langues maternelles de Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans cette crise sanitaire que nous traversons, c'est en respectant le confinement et les gestes barrières que nous luttons collectivement contre la propagation du virus. La communication est essentielle et pour sensibiliser tout particulièrement la communauté mahoraise où qu'elle soit, le Conseil Départemental de Mayotte à travers la Délégation de Mayotte à La Réunion a élaboré des supports (vidéos et fiches pratiques) en français, shimaoré et kibushi. les langues maternelles de Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)