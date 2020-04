362 cas de covid-19 à La Réunion, un bilan quotidien au ralenti

Quatre nouveaux cas ont été confirmés à La Réunion ce mercredi 8 avril pour 362 cas avérés au total sur l'île. 339 cas ont été investigués : on compte 254 cas importés, 62 cas secondaires et 23 cas autochtones, ce dernier chiffre augmente donc d'un seul patient.

Quatre patients sont toujours hospitalisés en réanimation. 41 personnels soignants sont contaminés dont une soignante en EHPAD. Près de 2.300 personnes sont considérées comme sujets contact et font l'objet d'une surveillance accrue.

- Une soignante testée positive en EHPAD -

Ce fut l'information centrale de la fin de soirée du mardi 7 avril et de la journée du mercredi. "Un cas de covid-19 a été confirmé ce mardi après-midi" a déclaré déclare Sandrine Noah, directrice territoriale de la Croix-Rouge à Imaz Press. L'EHPAD en question, situé à Saint-Denis, est géré par la Croix-Rouge. Celle-ci a assuré qu'une fois la personne testée, l'ARS a été immédiatement avertie. "Toutes les mesures de sécurité inhérentes à la confirmation de ce cas ont été prises" a-t-elle ajouté.

"Tout le personnel en contact avec la soignante a été immédiatement isolé des 78 résidents que compte l'EHPAD" a-t-elle continué. Tous les résidents et les familles de ces derniers ont été prévenus de la situation. "Tout le monde a salué l'effort de transparence et de communication qui a été fait par nos services" a-t-elle conclu. La totalité des résidents a été testée dans la journéepour vérifier leur état de santé par l'ARS. Le personnel en contact avec la soignante le sera aussi.

- Déjà 23 jours de confinement -

Le confinement se poursuit et il ira au-delà du 15 avril, a communiqué l'Elysée ce mercredi 8 avril dans la soirée. Le président Emmanuel Macron fera une allocution télévisée ce lundi 13 avril à 22h heure de La Réunion pour donner plus de détails sur les nouvelles mesures à mettre en place dans la lutte contre l'épidémie de covid-19.

et les contrôles des déplacements des Réunionnais.e.s aussi. Depuis dimanche, de nombreuses personnes ont été verbalisées sur la plage de l'Hermitage, c'est pourquoi les gendarmes ont mené une vaste opération de contrôles afin de vérifier les attestations des promeneurs. Se poser sur la plage n'est pas considéré comme une activité physique et sportive. Au début du live de notre journaliste sur place dans la soirée de ce mercredi, deux personnes se sont enfuies et ont été prises en chasse par les gendarmes.

Rappelons que l'amende en cas de non respect du confinement est de 135 euros, et de 200 euros en cas de récidive dans les quinze jours. Depuis ce lundi des attestations numériques sont également disponibles.

Sur le plan du confinement, les Seychelles emboîtent le pas aux autres territoires de la zone océan Indien en se mettant en confinement. De nouvelles mesures ont été annoncées ce mardi 7 avril par le département de la Santé seychellois pour "prévenir la propagation de COVID-19". Un nouveau cas de contamination locale a été confirmé ce lundi 6 avril, poussant le gouvernement à annoncer un passage au confinement. 11 cas sont confirmés en tout dans l'archipel. Les déplacements et trajets sont soumis à des restrictions, les commerces "non essentiels" sont fermés et les travailleurs sont appelés à rester chez eux. Les mesures de confinement sont entrées en vigueur ce jeudi matin dès minuit.

