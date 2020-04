Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

La compagnie d'assurances, la Prudence Créole va effectuer un don de 500 000 euros aux hôpitaux de La Réunion et Mayotte à travers la Fédération Hospitalière de France. Au total Génerali France actionnaire principal de Prudence Créole, "va accorder une donation globale 3 millions d'euros afin de contribuer aux besoins d'urgence de 38 établissements hospitaliers en première ligne pour accueillir les patients atteints du Covid-19 en Métropole et dans les DOM-TOM" écrit la compagnie d'assurance dans un communiqué. "Par ce don, Prudence Créole souhaite lancer un signal fort aux personnes malades du- Covid-19 et aux personnels soignants" termine la Prudence Créole

