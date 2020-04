C'est une situation nouvelle pour les Seychellois de rester confiner chez eux. Au premier jour de cette interdiction, de se déplacer, le message n'était pas bien compris par une partie de la population. Malgré les appels à rester à la maison pour se préserver du Covid-19, ils étaient beaucoup à braver l'interdiction de se déplacer (Photo rv/www.ipreunion.com)

Au marché de Victoria, ceux qui n’avaient pas encore fait leur course se sont rués pour acheter poissons, fruits et légumes sans se soucier des

distances de précautions. Il faut dire qu’aux Seychelles, pour les célébrations de la Pâques, cest 4 jours de repos qu’a droit la population, et beaucoup de magasins sont

fermés pour l’occasion.

Même les automobilistes continuaient de rouler comme si rien n’était. La police seychelloise a mis quelque barrage pour vérifier leur destination, mais en cette première journée, leur présence est plus pour sensibiliser, sur le danger de se déplacer avec les risques de propagation de la maladie.

Cette situation a poussé le procureur général à rappeler que seuls les services essentiels avaient le droit de circuler. Il a prévenu qu’en cas de refus d’obtempérer, la police pourrait prendre des mesures supplémentaires et même utiliser la force en utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser tout rassemblement.

Sur les plages, la situation était différente. Les Seychellois, qui habitent en dehors de la capitale, ont décidé de rester chez eux, laissant de grande plage de sable blanc sans personne.

Le département de la santé des Seychelles a décidé d’imposer le confinement pour 3 semaines, après qu’un 11e cas positif inexpliqué a été découvert lundi dans le pays. Le département de la santé redoute que le pays ne connaisse de nouveaux cas de Covid-19, dans les jours à venir.

La 11e personne malade aurait été en contact avec plus de 85 personnes dans différents endroits du pays. Elles sont sous étroite surveillance en cas de symptôme. Bien que la personne qui a été testée positive se soit rendue dans un centre de santé avec une forte fièvre, le médecin l’a laissé repartir, augmentant les risques de contamination parmi la population.

Cette affaire fait grand bruit dans le pays.

Sur les 11 cas de Covid-19 aux Seychelles, une personne a été guérie et 70 se trouvent toujours en quarantaine après leur retour dans le pays.

Rassin Vannier aux Seychelles pour Imaz Press