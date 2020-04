Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

A l'heure actuelle, la compagnie Air France effectue une rotation par avion cargo pour affréter 50 tonnes de matériel médical et de produits alimentaires, et un second vol passager cette fois mais qui peut également transporter 15 tonnes de fret. Si la mise à disposition du deuxième avion cargo de la compagnie n'est pas possible puisque celui-ci assure des vols vers la Chine, une réflexion est en cours pour assurer de nouveaux vols passagers mais à vide, ce qui permettrait de pouvoir acheminer du matériel supplémentaire, médical notamment. Aujourd'hui encore de nombreux masques restent sur le tarmac en Métropole. Côté tarifs, la compagnie confirme une hausse du kilo de fret en début de confinement, mais les prix ont été régularisés depuis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A l'heure actuelle, la compagnie Air France effectue une rotation par avion cargo pour affréter 50 tonnes de matériel médical et de produits alimentaires, et un second vol passager cette fois mais qui peut également transporter 15 tonnes de fret. Si la mise à disposition du deuxième avion cargo de la compagnie n'est pas possible puisque celui-ci assure des vols vers la Chine, une réflexion est en cours pour assurer de nouveaux vols passagers mais à vide, ce qui permettrait de pouvoir acheminer du matériel supplémentaire, médical notamment. Aujourd'hui encore de nombreux masques restent sur le tarmac en Métropole. Côté tarifs, la compagnie confirme une hausse du kilo de fret en début de confinement, mais les prix ont été régularisés depuis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)