L'épidémie de Covid-19 et ses conséquences conduisent depuis plusieurs semaines, la compagnie Air Austral à adapter en le fonctionnement de son programme des vols. En avril et mai 2020, seuls 2 vols par semaine restent maintenus entre La Réunion et Paris et 95 % de l'activité de la compagnie est aujourd'hui interrompue. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le contexte actuel marqué par la persistance de la crise et des restrictions de voyages édictées par les gouvernements de nombreux pays, oblige Air Austral à maintenir une activité réduite et à prolonger la suspension de tous ses vols.

Seules deux rotations Réunion<>Paris par semaine, qu’elle continuent d’opérer pour les strictes besoins de continuité territoriale, ainsi que le pont aérien entre La Réunion et Mayotte faisant l’objet d’un affrètement à la demande du Ministère des Outre-mer, restent à aujourd’hui maintenus.



Pour permettre à ses passagers potentiellement concernés par ces nouvelles adaptations, de s’organiser et d’anticiper les opérations de report, de modifications et d’annulations de leurs réservations, elle a décidé au-delà des mesures commerciales établies pour plus de souplesse et de flexibilité, d’ajuster le programme sur une large période, de la mi avril à la fin du mois de mai 2020.



L’activité de la compagnie se voit ainsi quasiment interrompue sur la période, 95 % des vols initialement programmés ne pouvant être opérés.



Air Austral reste pour autant mobilisée et se prépare à la reprise. La compagnie reste ainsi en capacité, et si besoin était, de réactiver avec un préavis très court, ses vols vers toutes ses destinations.

- Détail du programme des vols Air Austral au 10 avril 2020 -

La situation évoluant chaque jour, la compagnie informera sa clientèle si des modifications de son programme des vols devaient une nouvelle fois être mises en place.



• Réunion / Paris / Réunion : ajustement du programme à raison de 2 vols hebdomadaires jusqu’au 26 avril 2020 inclus

• Réunion / Marseille / Réunion : suspension vols RUNMRSRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus

• Réunion / Mayotte / Réunion : suspension vols RUNDZARUN jusqu’au 17 mai 2020 inclus

• Mayotte / Paris / Mayotte : suspension vols DZACDGDZA jusqu’au 17 mai 2020 inclus

• Réunion / Bangkok / Réunion : suspension vols RUNBKKRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus

• Réunion / Chennai / Réunion : suspension vols RUNMAARUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus

• Réunion / Johannesburg / Réunion : suspension vols RUNJNBRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus

• Réunion / Madagascar / Réunion : suspension de tous les vols de/vers Madagascar jusqu’au 03 mai 2020 inclus

• Réunion / Maurice / Réunion : suspension vols RUNMRURUN et ZSEMRUZSE jusqu’au 03 mai 2020 inclus

• Réunion / Moroni / Réunion : suspension vols RUNHAHRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus

• Réunion / Rodrigues / Réunion : suspension vols RUNRRGRUN jusqu’au 03 mai 2020inclus

• Réunion / Seychelles / Réunion : suspension vols RUNSEZRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus

La compagnie consciente des désagréments causés par la suspension de ses vols a mis en place des conditions commerciales exceptionnelles et très souples permettant le report, la modification ou l’annulation des voyages.

Tous les passagers en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mai 2020 inclus et ce pour un voyage prévu avant le 30 septembre 2020 inclus ont la possibilité de reporter leur voyage dans la limite de validité d'un an à compter de l'émission de leur billet selon les conditions établies.

En cas d’annulation de vol ou sur demande du passager, remboursement intégral possible, sous forme d‘un avoir de la valeur totale du billet valable 1 an à compter de la date d’émission de l’avoir. Avoir qui pourra être remboursé au bout d’un an s’il n’est pas utilisé avant sa date d’expiration.

- A noter -

Notre plateforme téléphonique reçoit toujours un grand nombre d’appels. Il peut être difficile de nous contacter et nous regrettons de ne pouvoir traiter tous les appels dans un délai raisonnable. Afin que les demandes soient prises en compte et traitées dans les meilleurs délais, nos clients sont invités à privilégier les formulaires en ligne sur notre site www.air-austral.com



Vous souhaitez reporter votre voyage ? : www.air-austral.com/demande-de-modification-covid-19.htm

Vous ne savez pas encore quand partir, et vous souhaitez annuler votre vol et obtenir un avoir ? : www.air-austral.com/demande-annulation-avoir-covid-19.html



Nous procéderons au traitement des formulaires d’annulation ou de report complétés et réceptionnés, de manière chronologique. Aussi, et en raison du très grand nombre de demandes que nous recevons, nous demandons à notre clientèle de bien vouloir nous excuser en cas de non réponse immédiate. Nous leur assurons que leur désidérata sera traité dans les meilleurs, le formulaire faisant foi. Nous les remercions de leur patience et une nouvelle fois de leur compréhension .