Plusieurs grandes enseignes réunionnaises avaient annoncé livré des chocolats de Pâques aux personnels soignants du CHU de La Réunion. Les personnels de santé les remercient, ce vendredi 10 avril 2020. Nous publions leur communiqué dans son intégralité ci-dessous. (Photo CHU de La Réunion)

En cette période des fêtes de Pâques, la direction du CHU de La Réunion et l’ensemble du personnel hospitalier adressent leurs plus chaleureux

remerciements aux partenaires qui ont fait don ce jour de plusieurs milliers de chocolats.

Un grand merci à : Carrefour Réunion, Nestlé Réunion, Les chocolats Mascarin, Leclerc Réunion.

Les distributions ont pu démarrer ce jour et se poursuivront même la semaine prochaine !

Les personnels des différents services, unités et directions, les enfants hospitalisés et leurs familles, les enfants séjournant en familles d’accueil thérapeutique du CHU, les enfants des hospitaliers en halte-garderie et les résidents de nos EHPAD, tout le monde a été gâté !

Nous remercions également toute l’organisation logistique de ces partenaires, ainsi que la logistique interne au CHU qui a permis d’assurer avec efficacité cette opération d’une envergure exceptionnelle.

