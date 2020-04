Pour prévenir les tensions en ressources humaines que pourrait occasionner la gestion de l'épidémie de Covid-19 dans les établissements de santé et médico-sociaux, l'ARS La Réunion a mis en ligne une plateforme d'appel à volontaires : Renforts-Covid974. Le dispositif est déployé depuis cette semaine et concerne les professionnels de santé en activité ou retraités qui souhaitent venir renforcer les équipes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour candidater, rendez-vous sur la plateforme : Renforts-Covid 974.

Ce dispositif est déployé depuis le 7 avril et concerne tous les établissements sanitaires et médico-sociaux. Les métiers et compétences particulièrement recherchés :



• les médecins,



• les médecins anesthésistes-réanimateurs,

• les infirmiers,

• les infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE)



• les aides-soignants,



• les agents de service hospitalier (ASH).



Tout autre professionnel travaillant ou ayant travaillé dans le système de santé est également invité à s’inscrire en vue d'un renfort, y compris s’il est déjà inscrit à la réserve sanitaire.



Une mise en relation entre ceux qui veulent aider et ceux qui ont besoin de renfort



L’ARS recueille les besoins de renfort des établissements et services de santé et médico-sociaux.



Via ce dispositif, l’ARS met en relation des professionnels volontaires avec les établissements et services demandeurs.



Vous êtes prêt(e)s à vous engager ?



Selon votre situation, votre mobilisation sera couverte par une convention de mise à disposition entre employeurs, un contrat de recrutement à durée déterminée, une réquisition contre indemnisation, ou un recours au dispositif de la réserve sanitaire. Ces modalités seront à discuter avec l’ARS.



Pour toute question, un courriel peut être adressé à l’ARS La Réunion :

✉ Envoyer un courriel