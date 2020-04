Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Dès l'annonce de la décision du gouvernement français de suspendre les vols commerciaux entre La Réunion et Mayotte dans le cadre de la crise épidémique du covid-19, Air Austral s'est mobilisée aux côtés des autorités pour permettre en cas de besoins, l'approvisionnement de l'île de Mayotte en produits sanitaires et alimentaires, le transfert de personnels de santé, mais également l'organisation d'évacuations sanitaires. 25 tonnes de fret ont déjà été transportées, trois autres rotations sont prévues les 12, 16 et 19 avril 2020. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Air Austral. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

