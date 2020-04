376 cas de covid-19 à La Réunion, le confinement se durcit

14 nouveaux cas de covid-19 sont confirmés à La Réunion, soit 376 au total. 348 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France : 260 cas sont importés, 63 secondaires et le nombre d'autochtones augmente et passe à 25. Par ailleurs 2.440 personnes sont considérées comme sujets contact.

Les personnes en réanimation sont moins nombreuses et ne sont plus que 3, une "bonne nouvelle" a estimé la directrice de l'ARS Martine Ladoucette. Autre bonne nouvelle : "sur les 376 cas, 199 sont considérées comme guéries par les infectiologues du CHU" a déclaré la directrice, "et toujours aucun décès à signaler".

- Confinement durci -

Malgré les mesures de confinement applicables à La Réunion depuis le 16 mars, des regroupements de personnes consommant de l'alcool aux abords des magasins et des centres commerciaux et un usage détourné des autorisations dérogatoires de déplacement ont été constatés. Jacques Billant, préfet de La Réunion a décidé par arrêté du 9 avril, de la fermeture des magasins et des centres commerciaux chaque jour à partir de 19h à compter de ce vendredi 10 avril.

A noter que sur la question du confinement, ce jeudi matin 9 avril 2020, la police est intervenue à la Rivière des galets (Le Port) dans une épicerie ne respectant pas les mesures obligatoires. Les forces de l'ordre ont indiqué que le propriétaire continuait à vendre de l'alcool tard le soir, malgré l'arrêté préfectoral interdisant la vente de boissons alcoolisées après 17 heures. Par ailleurs, le propriétaire laissait les clients consommer sur place, chose qu'il n'est pas autorisé à faire non plus. Il s'est donc vu notifié d'une fermeture administrative d'une semaine.

- Bientôt un premier centre d'hébergement covid -

La préfecture, l'ARS et le Département veulent mettre en place "un premier centre d'hébergement covid" pour proposer aux personnes contaminées dont le domicile n'est pas approprié de rejoindre ce centre et être suivies par leur médecin. Cela devrait être mis en place d'ici une semaine à quinze jours au maximum.

Par ailleurs, de nouvelles unités vont être prévues pour les résidents co-exposés en EHPAD. Si un premier résident est contaminé dans un établissement, il doit être "le mieux possible protégé des autres et réciproquement" ainsi il faut être en moyen de sortir les résidents co-exposés "soit à l'hôpital si leur état nécessite une hospitalisation soit dans des nouvelles unités auxquelles nous réfléchissons actuellement". L'une pourrait être dans l'ouest, dans l'ancien hôpital Gabriel Martin, une dans le sud à Bois d'Olives et une dans l'est au village troisième âge.

