La Région dit avoir commandé plus de 3 millions de masques à travers trois commandes distinctes pour un budget de plus de 6 millions d'euros. Le Département, lui, avait annoncé la commande d'1,5 million de masques. A ce jour, en suivant les délais indiqués par les deux collectivités, les deux premières commandes de la Région et celle du Département devraient déjà être acheminées, soit l'équivalent de 2,3 millions de masques à destination du personnel soignant. Selon nos informations, aucune de ces commandes n'est pour l'instant arrivée à bon port.

