Ce vendredi 10 avril 2020, c'est au collège Titan, collège relevant de l'éducation prioritaire renforcée, que 10 premières familles ont été invitées par la Principale, Stéphanie Bagnolet, à venir récupérer leur tablette numérique. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo Bruno Bamba)

C’est grâce à la signature d’une convention de prêt d’équipement numérique en direction des élèves, prioritairement boursiers, établie entre le Conseil départemental et l'Académie de La Réunion, que cette séquence s’est déroulée, comme dans 52 autres collèges de l’île.

"Le Département, avec le concours de l’Etat, a réalisé des efforts conséquents dans le cadre des appels à projets collèges numériques et innovation pédagogique avec la distribution de plus de 4500 tablettes dans les collèges. Aujourd’hui, l’enseignement en établissement scolaire étant à l’arrêt, la Collectivité a décidé de prêter ce matériel, actuellement inutilisé, afin qu’une "continuité pédagogique" numérique soit assurée, en sus de celle assurée sous format papier par les établissements, pendant la période de confinement liée à la pandémie du COVID-19. Les tablettes ont été mises à la disposition des principaux des 53 collèges bénéficiaires du plan numérique. A charge à chacun d’entre eux de les remettre aux familles éligibles à ce prêt. Le Département est un acteur essentiel dans la réussite éducative. Aujourd’hui, il démontre encore son action et sa volonté d’apporter des réponses, de palier des situations exceptionnelles comme celles que nous vivons. C’est une solidarité qui est mise en place dans ce contexte de crise grave pour empêcher un décrochage scolaire de certains collégiens", déclare la Vice-présidente du Département, déléguée à l’Education.

Connaissant la situation des élèves fréquentant leur collège ainsi que les familles, chaque principal est responsable de la répartition de ces tablettes aux collégiens. Pour obtenir cet outil numérique, une convention est signée entre le chef d’établissement, la famille et l’élève. Les tablettes sont prêtées à des fins éducatives et en tant qu’outil de travail, durant toute la période de confinement. Elles sont paramétrées pour un usage pédagogique sécurisé et sont placées sous la responsabilité et l’autorité des responsables légaux.

"Afin de ne pas accroître les inégalités scolaires et sociales, voire le décrochage scolaire, nous distribuons au sein de l’établissement tous les lundis des documents pédagogiques papier en direction des familles sans solution numérique ou pour désengorger l’accès à un matériel unique dans une famille nombreuse. Nous comptons aujourd’hui 147 familles dans cette situation. La mise à disposition de tablettes aux élèves, prioritairement aux boursiers, nous apporte une bouffée d’air. Elle contribue à réduire les inégalités scolaires, la fracture numérique et permet la continuité pédagogique pendant la période de confinement", indique la principale du collège Titan.