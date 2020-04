Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Cela fait presque un mois jour pour jour que La Réunion est touchée par l'épidémie de covid-19. Le 11 mars était en effet annoncé le tout premier cas recensé sur l'île. Il s'agissait alors d'un Réunionnais revenu de voyage alors qu'il était parti faire une croisière aux Bahamas. Depuis le nombre de cas a forcément augmenté et on compte aujourd'hui 382 cas confirmés depuis le début de l'épidémie dont 199 guéris au moins. Si La Réunion a connu plusieurs "pics" avec parfois plus d'une trentaine de cas confirmés en 24 heures, la courbe semble d'être sensiblement ralentie aujourd'hui.

