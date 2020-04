Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

L'artiste réunionnais Mickaël Pouvin et son producteur SHMevents, ont pris la décision de s'associer à leurs mesures, à l'élan de solidarité dans le cadre de la crise liée au Coronavirus qui impacte l'ensemble de notre planète. Ainsi l'ensemble des droits d'exploitations digitales de l'artiste et du producteur liés au titre " Dans les nuages " sur toute la période du mois d'Avril et de Mai 2020 est reversé à une cagnotte au profit des soignants de La Réunion.

