Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Ce samedi 11 avril, il est paru dans un article de Zinfos974 que les premiers voyageurs placés en quatorzaine allaient pouvoir sortir de leur hôtel et rentrer chez eux, mais sans être dépistés alors que la ministre des Outre-mer a annoncé la veille le dépistage automatique de toutes celles et ceux qui sortent de quatorzaine. Un courrier de la préfecture, photographié, indique qu'ils peuvent quitter l'hôtel et qu'une ordonnance sera délivrée pour aller se faire dépister ensuite. La préfecture donne une explication ce samedi en indiquant que le courrier a été distribué "par erreur" et que délivrer une ordonnance est une "option" parmi d'autres pour se faire dépister en sortant de quatorzaine. Un point plus précis devrait être bientôt organisé à ce sujet. (Photo d'illustration voyageurs emmenés en centre de quatorzaine rb/www.ipreunion.com)

Ce samedi 11 avril, il est paru dans un article de Zinfos974 que les premiers voyageurs placés en quatorzaine allaient pouvoir sortir de leur hôtel et rentrer chez eux, mais sans être dépistés alors que la ministre des Outre-mer a annoncé la veille le dépistage automatique de toutes celles et ceux qui sortent de quatorzaine. Un courrier de la préfecture, photographié, indique qu'ils peuvent quitter l'hôtel et qu'une ordonnance sera délivrée pour aller se faire dépister ensuite. La préfecture donne une explication ce samedi en indiquant que le courrier a été distribué "par erreur" et que délivrer une ordonnance est une "option" parmi d'autres pour se faire dépister en sortant de quatorzaine. Un point plus précis devrait être bientôt organisé à ce sujet. (Photo d'illustration voyageurs emmenés en centre de quatorzaine rb/www.ipreunion.com)